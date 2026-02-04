Država Srbija nastavlja da se zadužuje, prodato 15,9 milijardi dinara u obveznicama, a još 200 miliona evra u pripremi, objavio je Nedeljnik.rs.

Uprava za javni dug je 3. februara okončala drugu aukciju petogodišnjih državnih obveznica u ovoj godini, koje dospevaju 30. jula 2030. godine. Na toj aukciji investitori su ponudili, a država prihvatila ukupno 15,97 milijardi dinara za te hartije, po izvršnoj stopi od 4,55 odsto. U strukturi kupaca dominirali su bankarski sektor i ostala pravna lica, a prihvaćena je i jedna ponuda fizičkog lica. Jučerašnja aukcija je i pretposlednja u prvom tromesečju kada je reč