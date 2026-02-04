Srbija nastavlja zaduživanje aukcijom petogodišnjih državnih obveznica sa prinosom od 4,55%

Srbija nastavlja zaduživanje aukcijom petogodišnjih državnih obveznica sa prinosom od 4,55%

Država je prodala obveznice u vrednosti od oko 16 milijardi dinara, uz dominaciju bankarskog sektora među kupcima i planove za dodatno zaduživanje.

Republika Srbija je 3. februara održala aukciju petogodišnjih državnih obveznica koje dospevaju 30. jula 2030. godine. Ukupno je prodato oko 15,97 milijardi dinara, po efektivnoj kamatnoj stopi od 4,55%. Obveznice su deo emisije vredne 48,4 milijarde dinara sa kuponskom stopom od 4,5%. Biznis.rs RTV Ekapija

U strukturi kupaca dominirali su bankarski sektor i pravna lica, a zabeležena je i jedna ponuda fizičkog lica. Država planira dodatno zaduženje od oko 200 miliona evra, što ukazuje na nastavak finansijske aktivnosti u ovoj godini. Danas Serbian News Media Forbes

