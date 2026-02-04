Dan bez saobraćajnih nezgoda na leskovačkim putevima

Dan bez saobraćajnih nezgoda na leskovačkim putevima

Prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

Za danas je u većem delu zemlje najavljena kiša, što dodatno otežava uslove vožnje. Mokri i klizavi kolovozi znatno produžavaju zaustavni put vozila čak i pri manjim brzinama kretanja. Neprilagođena brzina i dalje je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda, jer usled neprilagođene brzine najčešće dolazi do iznenadnog kočenja, pogrešne radnje vozilom, sletanja sa kolovoza i prevrtanja vozila, kada nastaju najteže posledice po učesnike saobraćajne negode.
