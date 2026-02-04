Uhapšen upravnik flotacije rudnika „Lece“ zbog zagađenja Jablanice

Uhapšen upravnik flotacije rudnika „Lece“ zbog zagađenja Jablanice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, uhapsili su D.

S. (1978), upravnika flotacije u rudniku „Lece“ u Medveđi, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zagađenje životne sredine i nepreduzimanje mera zaštite životne sredine. Sumnja se da on nije postupio po Rešenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, već je nastavio sa obavljanjem delatnosti, usled čega je 20. januara ove godine, tokom procesa proizvodnje, došlo do izlivanja otpadnih voda sa jalovinom iz flotacije rudnika u reku
