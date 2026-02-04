Amerika i Iran nastavljaju pregovore: Sastanak najverovatnije u petak u Omanu

Večernje novosti pre 1 sat
Amerika i Iran nastavljaju pregovore: Sastanak najverovatnije u petak u Omanu

ADMINISTRACIJA SAD je pristala da održi razgovore sa iranskim predstavnicima u Omanu, a konsultacije bi trebalo da se održe 6. februara, objavio je Barak Ravid, novinar američkog onlajn portala Aksios, pozivajući se na obaveštene izvore.

Foto: Ilustracija Prema njegovom izvoru u jednoj arapskoj državi, „očekuje se da će se nuklearni pregovori između SAD i Irana održati u Omanu u petak“. Prema ovim informacijama, „Trampova administracija je, na zahtev iranske strane, pristala da pregovore premesti iz Turske“. Novinar je dodao da su „konsultacije još uvek u toku o tome da li će arapske i muslimanske države učestvovati u pregovorima u Omanu“. Takođe je napisao da je Bela kuća za sada odbila da
