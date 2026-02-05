Stamenković: Nismo se otuđili-to je propaganda vlasti, u opasnosti rad na poznatim predmetima u TOK

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković izjavio je da je "narativ o 'otuđenosti'" javnog tužilaštva od dražave, koji je koristio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, predlagač pravosudnih zakona, "namerno plasiran u propagandne svrhe da bi se opravdale promene u zakonima koje su se desile".

"Ni do kakve 'otuđenosti' javnog tužilaštva nije došlo, već je ono baš suprotno, u potpunosti pratilo sve propise i akte koje je Republika Srbija donele. Od Ustava, preko zakona, do strategije o suzbijanju različitih vrsta kriminala, posebno korupcije i pranja novca", rekao je Stamenković u intervju Nedeljniku.

Govoreći o izmenama dosadašnjih odrebi zakona, on je ukazao da će od 20 tužilaca koji rade u Tužilaštvu za organizovan kriminal (TOK) 11 morati da se vrate u svoje matične kuće jer će im upućivanje prestati.

"Neki bitni predmeti, koliko znam, kao što su finansijksi deo 'Nadstrešnice', 'Jovanjica' i drugi, ostaće bez javnih tužilaca koji su preduzeli i sproveli sve dosadašnje rade u tim predmetima", upozorio je Stamenković.

On je objasnio da su "devet javnih tužilaca koji su izabrani i ostaju u TOK već preopterećeni svojim predmetima i njihovo angažovanje na predmetima kolega koji odlaze sigurno znači značajno produženje i komplikovanje u postupanju ne samo u predmetima koji su ostali bez 'svojih' tužioca, već i u predmetima preostalih tužilaca koji će morati svoje radno vreme i pažnju sada da dele na 100 odsto višre predmeta".

Govoreći o nedavnim tužilačkim izborima, njihovom osporavanju i postupanju vlasti, naveo je da pretpostavlja da je razlog za to "želja da se izborni rezultati promene i da neki drugi javni tužioci budu izabrani za članove Saveta", naglasivšni da su izbori za članove Visokog saveta tužilaštva, održani krajem decembra, "imali razultate punog legaliteta i legitimiteta".

Naglasio je i da je izmenama zakona, umesto da dođe do unapređenja položaja Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal "on je umanjen tako što je postalo jedno od odeljenja pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu".

Kako je ocenio, "sam komandni jezik zakona upućuje na to da se očekuje bespogovorna poslušnost i izvršavanje naloga glavnog javnog tužioca tog tužilaštva (Nebojše Stefanovića)".

"Većina glavnih, a posebno javnih tužilaca u Srbiji u ovim promenama vidi izuzetan gubitak samostalnosti u obavljanju svog posla", rekao je Stamenković o nedavno usvojnim "Mrdićevim" zakonima.