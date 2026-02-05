Do 2027. više od 50.000 domaćinstava u Srbiji koristiće državne podsticaje za energetsku efikasnost

Subvencije i inovativni projekti za održivu budućnost

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je kako se očekuje da će do kraja 2027. godine više od 50.000 domaćinstava u Srbiji iskoristiti subvencije koje država omogućava za poboljšanje energetske efikasnosti, saopštilo je ministarstvo. To se odnosi na zamenu starih i neefikasnih sistema grejanja, ugradnju toplotnih pumpi, solarnnih kolektora i solarnih panela i to u iznosu od 50 do 65 odsto vrednosti energetske sanacije, prenosi Beta.