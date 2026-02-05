Direktor Rosatoma: Poslednju reč o izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji imaće Vučić i srpska vlast

Pre ili kasnije, Srbija će doneti odluku o izgradnji nuklearne elektrane, izjavio je generalni direktor „Rosatoma“ Aleksej Lihačov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom i generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaelom Grosijem.

Kako je dodao, „Rosatom“ može da ponudi elektrane male, srednje, velike snage, ali i u savezu sa drugim državama i partnerima – kako na nivou izgradnje, tako i na nivou eksploatacije. „Poslednju reč će naravno imati srpska Vlada i predsednik Srbije. Važno je napomenuti da je u Srbiji konačno ukinuta zabrana za razvoj i diskusije o nuklearnoj energiji. Bila je na snazi više od 30 godina. Vrlo je dobro što su srpske vlasti i predsednik Srbije odustali od te zabrane“,