U Mađarskoj postavljen kamen temeljac za izgradnju nuklearke „Pakš 2“

U Mađarskoj je izliven prvi beton u temelj nuklearne elektrane „Pakš 2“, koja se gradi po projektu ruske korporacije Rosatom. Početak radova na gradilištu u Pakšu dali su generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov i šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.

Tom prilikom, ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto rekao je da nuklearna elektrana „Pakš 2“ danas predstavlja najveći i najsavremeniji nuklearni projekat u Evropi. Svečanoj ceremoniji prisustvovali su generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi, potpredsednik AD „Atomstrojeksport“ (inženjering divizija Rosatoma) i direktor projekta izgradnje NE „Pakš 2“ Vitalij Poljanin, ambasador Rusije u Mađarskoj Evgenije