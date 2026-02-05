Marihuana i krastavčići, anatomija slučaja

Danas pre 13 sati  |  Marko Nicović
Marihuana i krastavčići, anatomija slučaja

Otkriće pet tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca je pokazalo još jednom surovo lice stvarnosti u Srbiji.

Učešće pojedinaca u ovom slučaju koji su visoki aktivisti i odbornici vladajuće stranke je pokazalo bizarnost političke scene u našoj zemlji. U Evropi ne postoji nijedan primer te vrste umešanosti dela establišmenta u poslovima sa opojnim drogama. Ta uskladištena droga na snimcima je najverovatnije bila spremna za dalji transport i distribuciju u Evropu. Moje mišljenje je da je ona sigurno gajena i pakovana u Albaniji ili zapadnoj Makedoniji. Problem je u tome što
Slučaj droge u Konjuhu: Policajca smenjuju, tužiteljku sklanjaju?

Press: Marihuana u Konjuhu je državni posao - da nije tako, provladini tabloidi bi pisali o tome

Narkodiler iz Konjuha: Ko stoji iza pet tona zaplenjene marihuane

Ćulibrk: Marihuana u Konjuhu je državni posao - da nije tako, provladini tabloidi bi pisali o tome

Kričak čisti UKP i postavlja poslušnike iz JZO koji su tukli studente: Smena zbog pet tona marihuane samo najnoviji primer

Na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu: Studentski skup „Sretnimo se ponovo" u Šumadiji

Ako ste upravo popili čašu vina ili kriglu piva, ovoliko tačno vremena treba da prođe da biste seli za volan: Važno upozorenje vozačima u Srbiji

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 10. kolu?

SSP: Direktorka novosadske osnovne škole postavljena na funkciju zbog bliskosti sa vlašću

