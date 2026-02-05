Marihuana i krastavčići, anatomija slučaja

Otkriće pet tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca je pokazalo još jednom surovo lice stvarnosti u Srbiji.

Učešće pojedinaca u ovom slučaju koji su visoki aktivisti i odbornici vladajuće stranke je pokazalo bizarnost političke scene u našoj zemlji. U Evropi ne postoji nijedan primer te vrste umešanosti dela establišmenta u poslovima sa opojnim drogama. Ta uskladištena droga na snimcima je najverovatnije bila spremna za dalji transport i distribuciju u Evropu. Moje mišljenje je da je ona sigurno gajena i pakovana u Albaniji ili zapadnoj Makedoniji. Problem je u tome što