Nikola Jokić došao do drugog mesta u istoriji NBA lige, a slavni trener razočaran odnosom prema Srbinu: „To pravilo nije za košarkaše kao što je on“
Danas pre 50 minuta | M. L.
Nikola Jokić je zabeležio novi tripl dabl u porazu Denvera posle dva produžetka u Njujorku (134:127).
Sada je sustigao Oskara Robertsona na drugom mestu večite liste po broju tripl-dablova (imaju po 181, a ispred njih je ostao samo Rasel Vestbruk sa 207 tripl-dablova), ali čak iako bude igrao fenomenalno moguće je da bude bez šanse da ga proglase za MVP-a. Bivši trener Nagetsa Majkl Meloun je na ESPN-u pričao o tome što Jokić sme da propusti samo još jedan meč kako bi bio u trci za MVP nagradu, i da je on razočaran pravilom NBA lige i smatra da ono ne treba da se