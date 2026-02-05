Šta Jokić kaže o 1/13 za tri? VIDEO

Nikola Jokić prokomentarisao je dramatičan poraz Denver Nagetsa u Medison Skver Gardenu.

Nagetsi su izgubili od Niksa 134:127 posle dva produžetka. "Nismo mogli da pogodimo šut. Igrali su dobru odbranu, imali smo neke šanse, napravili su seriju, nismo odgovorili, bila je to teška utakmica. Imali smo naše šanse, ali nismo uspeli da to prikažemo", rekao je Jokić posle meča. Jokić je zabeležio tripl-dabl sa 30 poena, 14 skokova i 10 asistencija, ali je šutirao očajnih 1/13 za tri poena. "Nisam mogao da pogodim šut. Posebno na kraju meča, sve više sam