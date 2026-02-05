UNS: Ministarstvo kasni sa objavljivanjem liste kandidata za komisije za medijske projekte

Udruženje novinara Srbije (UNS) saopštilo je da Ministarstvo informisanja i telekomunikacija do danas nije objavilo konačne liste kandidata za članove komisija za ocenu medijskih projekta i njihovih bodova, iako je to trebalo da uradi do 31. decembra prošle godine.

UNS je u saopštenju navoe da je Ministarstvo kasnilo i sa objavljivanjem preliminarne liste, pa je ona objavljena tek 21. januara, tri sedmice nakon roka za objavljivanje konačnih lista. Kandidatima je dat rok od pet dana za prigovore na broj dodeljenih bodova na preliminarnoj listi, zaključno sa 26. januarom, a od tada, kako je dodao UNS, već deset dana, Ministarstvo nije objavio konačnu listu. Po Zakonu o javnom informisanju i medijima, rok za objavljivanje