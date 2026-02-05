Istekao poslednji nuklearni sporazum SAD i Rusije! Oglasio se Tramp: Treba nam novi ugovor koji može trajati dugo

Kurir pre 1 sat
Istekao poslednji nuklearni sporazum SAD i Rusije! Oglasio se Tramp: Treba nam novi ugovor koji može trajati dugo

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da SAD i Rusija ne treba da produžavaju START, već da izrade novi sporazum. "Sjedinjene Države su najmoćnija zemlja na svetu.

Potpuno sam obnovio vojsku tokom svog prvog mandata, uključujući novo i mnogobrojno obnovljeno nuklearno oružje", naveo je Tramp. Istakao je i da je sprečio izbijanje nuklearnih ratova širom sveta između Pakistana i Indije, Irana i Izraela, i Rusije i Ukrajine. "Umesto da produžavamo 'NOVI START' (loše dogovoren sporazum Sjedinjenih Država koji se, pored svega ostalog, grubo krši), trebalo bi da naši nuklearni stručnjaci rade na novom, poboljšanom i modernizovanom
Ključne reči

IranIzraelUkrajinaPakistanIndijaRusijaDonald Tramp

