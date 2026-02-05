Plovio pod bahamskom zastavom: Estonske vlasti zaustavile i zadržale kontejnerski brod zbog sumnje na šverc

Estonska služba za poreze i carine saopštila je da je kontejnerski brod koji je plovio pod bahamskom zastavom u teritorijalnim vodama Estonije verovatno povezan sa švercom iz Ekvadora i da je zbog toga zadržan pod nadzorom. - Postoji opravdana sumnja da je plovilo možda korišćeno za šverc.

Specijalna policijska jedinica K-Komando ušla je na brod, nakon čega je plovilo zadržano pod nadzorom estonske policije - navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi Rojters. Brod Baltički duh bio je na putu iz Ekvadora preko Kolumbije za luku Sankt Peterburg u Rusiji i nije deo ruske flote u senci niti je na listi sankcija Evropske unije, navodi se u saopštenju.