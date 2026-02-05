VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

Dve osobe povređene su u eksploziji plinske boce na otvorenom prostoru u Smederevu, od kojih je jedna otpuštena na kućno lečenje, rečeno je jutros u Centru za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu.

Jedna od povređenih osoba je zbog opekotina na licu hospitalizovana na Klinici za plastičnu hirurgiju, rekli su za RTS iz te zdravstvene ustanove. Saobraćajna nesreća se dogodila kod Ljubovije, povređena osoba je primljena na Kliniku za neurohirurgiju VMA i u stabilnom je stanju. U prethodna 24 sata, kako su naveli, u Centru hitne pomoći VMA pregledano je 526 osoba, većina u hirurškoj ambulanti. Pacijenti uglavnom dolaze sa tegobama zbog poremećaja srčanog ritma.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

Danas pre 23 minuta
VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSmederevosaobraćajna nesrećaVMALjubovija

Društvo, najnovije vesti »

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

NIN pre 8 minuta
Stručnjaci upozoravaju na suplemente koje ne treba uzimati ujutru

Stručnjaci upozoravaju na suplemente koje ne treba uzimati ujutru

N1 Info pre 13 minuta
Istoričar Milivoj Bešlin: Studentski pokret popravio društvo, režim primenjuje državni terorizam

Istoričar Milivoj Bešlin: Studentski pokret popravio društvo, režim primenjuje državni terorizam

Danas pre 18 minuta
VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

Danas pre 23 minuta
EES stvara haos na granicama: Višesatna čekanja i strah od kolapsa na leto izazvali najave o odlaganju

EES stvara haos na granicama: Višesatna čekanja i strah od kolapsa na leto izazvali najave o odlaganju

NIN pre 18 minuta