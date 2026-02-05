VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

VMA: Dve osobe povređene u eksploziji plinske boce u Smederevu

Dve osobe povređene su u eksploziji plinske boce na otvorenom prostoru u Smederevu, od kojih je jedna otpuštena na kućno lečenje, rečeno je jutros u Centru za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu.

Jedna od povređenih osoba je zbog opekotina na licu hospitalizovan na Klinici za plastičnu hirurgiju, rekli su za RTS iz te zdravstvene ustanove. Saobraćajna nesreća se dogodila kod Ljubovije, povređena osoba je primljena na Kliniku za neurohirurgiju VMA i u stabilnom je stanju. U prethodna 24 sata, kako su naveli, u Centru hitne pomoći VMA pregledano je 526 osoba, većina u hirurškoj ambulanti. Pacijenti uglavnom dolaze sa tegobama zbog poremećaja srčanog ritma.
