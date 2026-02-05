Studenti Medicinskog fakulteta u blokadi najavili protest u subotu: „Podrška Mariji Radovanović“

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti Medicinskog fakulteta u blokadi najavili protest u subotu: „Podrška Mariji Radovanović“

Studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu najavili su za subotu, 7. februar protest podrške sekretarki tog fakulteta Mariji Radovanović.

Protest je zakazan za 16 časova ispred dekanata fakulteta. „U rešenju o mom otkazu navodi se niz besmislenih i neosnovanih stvari. Od mog potpisa podrške studentima bilo je jasno da ću biti izložena progonu, što je evo, dovelo do otkaza“, izjavila je za N1 sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu Marija Radovanović. Studenti Medicinskog fakulteta u blokadi objavili su prošle nedelje na Instagramu da je sekretarka tog fakulteta Marija Radovanović nakon
