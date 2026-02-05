Više javno tužilaštvo u Zaječaru ponovo podiglo optužnicu za ubistvo Danke Ilić

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Više javno tužilaštvo u Zaječaru ponovo podiglo optužnicu za ubistvo Danke Ilić

Više javno tužilaštvo u Zaječaru danas je ponovo podiglo optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela, saopšteno je iz tog tužilaštva. Optužnica je predata sudu na potvrđivanje. Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice
