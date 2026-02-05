NLB Komercijalna banka o hapšenju bivše zaposlene: Svi klijenti u potpunosti obeštećeni

NLB Komercijalna banka saopštila je danas, nakon što je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo da je uhapsilo njihovu bivšu zaposlenu osumnjičenu da je sa računa klijenata sebi isplatila više od 10 miliona dinara, da je banka u potpunosti obeštetila sve pogođene klijente, prenosi Beta.

Banka je u saopštenju navela da je reč o bivšoj zaposlenoj, protiv koje su podneli krivičnu prijavu. „Napominjemo da sarađujemo sa istražnim organima i da se u interesu nesmetanog vođenja postupka nećemo dodatno oglašavati“, dodaje se u saopštenju. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je ranije danas da je uhapšena D.I. osumnjičena da je kao odgovorno lice „NLB Komercijalne banke“ neovlašćeno sebi isplaćivala novac sa računa klijenata banke u ukupnom iznosu