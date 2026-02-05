NLB Komercijalna banka o hapšenju bivše zaposlene: Svi klijenti u potpunosti obeštećeni

Nova ekonomija pre 1 sat
NLB Komercijalna banka o hapšenju bivše zaposlene: Svi klijenti u potpunosti obeštećeni

NLB Komercijalna banka saopštila je danas, nakon što je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo da je uhapsilo njihovu bivšu zaposlenu osumnjičenu da je sa računa klijenata sebi isplatila više od 10 miliona dinara, da je banka u potpunosti obeštetila sve pogođene klijente, prenosi Beta.

Banka je u saopštenju navela da je reč o bivšoj zaposlenoj, protiv koje su podneli krivičnu prijavu. „Napominjemo da sarađujemo sa istražnim organima i da se u interesu nesmetanog vođenja postupka nećemo dodatno oglašavati“, dodaje se u saopštenju. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je ranije danas da je uhapšena D.I. osumnjičena da je kao odgovorno lice „NLB Komercijalne banke“ neovlašćeno sebi isplaćivala novac sa računa klijenata banke u ukupnom iznosu
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

VJT Novi Sad: Uhapšena osumnjičena da je zloupotrebom položaja prisvojila 10 miliona dinara(VIDEO)

VJT Novi Sad: Uhapšena osumnjičena da je zloupotrebom položaja prisvojila 10 miliona dinara(VIDEO)

RTV pre 3 minuta
Zaplenjeno 100 kilograma rezanog duvana u Šapcu: Osumnjičeni oštetili budžet Srbije za više od 10 miliona dinara

Zaplenjeno 100 kilograma rezanog duvana u Šapcu: Osumnjičeni oštetili budžet Srbije za više od 10 miliona dinara

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Policija uhvatila osumnjičene za držanje skoro 100 kilograma duvana bez dozvola

Policija uhvatila osumnjičene za držanje skoro 100 kilograma duvana bez dozvola

Euronews pre 3 minuta
Pokušaj krađe akumulatora na gradilištu u Vranju: Policija uhvatila osumnjičenog na delu

Pokušaj krađe akumulatora na gradilištu u Vranju: Policija uhvatila osumnjičenog na delu

Telegraf pre 13 minuta
NLB Komercijalna banka o hapšenju bivše zaposlene: Svi klijenti u potpunosti obeštećeni

NLB Komercijalna banka o hapšenju bivše zaposlene: Svi klijenti u potpunosti obeštećeni

Insajder pre 53 minuta
NLB Komercijalna banka o hapšenju bivše zaposlene: Svi klijenti u potpunosti obeštećeni

NLB Komercijalna banka o hapšenju bivše zaposlene: Svi klijenti u potpunosti obeštećeni

N1 Info pre 1 sat
Uhapšen u Šidu zbog držanja automatske puške u iznajmljenom stanu

Uhapšen u Šidu zbog držanja automatske puške u iznajmljenom stanu

Serbian News Media pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Komercijalna bankaNovi SadTužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

VJT Novi Sad: Uhapšena osumnjičena da je zloupotrebom položaja prisvojila 10 miliona dinara(VIDEO)

VJT Novi Sad: Uhapšena osumnjičena da je zloupotrebom položaja prisvojila 10 miliona dinara(VIDEO)

RTV pre 3 minuta
Zaplenjeno 100 kilograma rezanog duvana u Šapcu: Osumnjičeni oštetili budžet Srbije za više od 10 miliona dinara

Zaplenjeno 100 kilograma rezanog duvana u Šapcu: Osumnjičeni oštetili budžet Srbije za više od 10 miliona dinara

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Policija uhvatila osumnjičene za držanje skoro 100 kilograma duvana bez dozvola

Policija uhvatila osumnjičene za držanje skoro 100 kilograma duvana bez dozvola

Euronews pre 3 minuta
Maloletnik povređen u tuči u kojoj je učestvovao šampion u kik boksu: Istraga u toku, zakazana saslušanja i druge dokazne…

Maloletnik povređen u tuči u kojoj je učestvovao šampion u kik boksu: Istraga u toku, zakazana saslušanja i druge dokazne radnje!

Kurir pre 8 minuta
Velika akcija policije: Otkrivena laboratorija za proizvodnju droge

Velika akcija policije: Otkrivena laboratorija za proizvodnju droge

B92 pre 18 minuta