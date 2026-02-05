Iz zatvora u Venecueli oslobođena 22 zatvorenika

Foro Penal je saopštio da je skoro 700 političkih zatvorenika još uvek u zatvoru

KARAKAS – Iz zatvora u Venecueli danas su oslobođena 22 politička zatvorenika, među kojima je i novinar Rori Brankera, saopštila je vodeća grupa za odbranu pravnih prava u toj zemlji Foro Penal. Ta grupa je ranije danas saopštila da je 350 političkih zatvorenika oslobođeno od 8. januara, dok su vladini zvaničnici, koji negiraju da drže političke zatvorenike i navode da su zatvoreni počinili zločine, objavili da je oslobođeno skoro 900 zatvorenika, ali nisu