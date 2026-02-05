Opozicija zatražila od Ustavnog suda ocenu ustavnosti Mrdićevih zakona

Poslanici Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, Narodnog pokreta Srbije i Novog lica Srbije podneli su Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti nedavno usvojenog seta pravosudnih zakona.

Poslanik NPS Miloš Pavlović rekao je da su zakoni pravno-nakaradni i da se "tim zakonima pravosuđe stavlja pod političku kontrolu izvršne vlasti, odnosno Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke". "Osnovni cilj donošenja ovih zakona jeste da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić zaštiti od krivične odgovornosti u aferi Generalštab", rekao je Pavlović. On je rekao da je za vlast pravosuđe bilo perfektno kada nije preduzelo ništa po pitanju slučaja ubistva