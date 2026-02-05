Sofronijević: U celoj Srbiji veliki broj objekata još uvek upisan na pradedu

LUČANI - Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević posetila je danas u opštini Lučani šaltere za upis prava svojine nad objektima, predviđene zakonom "Svoj na svome".

Ona je istakla da je jedan od osnovnih ciljeva donošenja ovog zakona bio da naši građani koji često imaju višedecenijski problem sa svojim neupisanim objektima, konačno, jednom zauvek reše taj problem, zbog čega je rok za prijavu, čiji je istek bio predviđen za 5. februar, produžen. "Zbog velikog interesovanja građana i naglog priliva prijava, u jednom danu smo imali preko 220.000 prijava u sistemu, sistem radi ali je usporio. Mi smo procenili da je dovoljno da se