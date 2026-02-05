Zbog produžetka roka za podnošenje prijava za nekretnine, sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Jug press pre 20 minuta
Zbog produžetka roka za podnošenje prijava za nekretnine, sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

LESKOVAC Usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je dovela do preopterećenja sistema „Svoj na svome“, rok za podnošenje prijava produžava se za tri dana.

Obaveštavamo sve građane koji nisu podneli prijave da to mogu učiniti na sledećim punktovima: PETAK, 06.02.2026. godine od 8.00 do 15.00 časova Sala Uslužnog centra Dom kulture Roma u Leskovcu MZ Grdelica MZ Vučje MZ Pečenjevce MZ Hisar MZ Manojlovce Odeljenje za urbanizam – od 7.00 do 18.00 časova SUBOTA, 07.02.2026. godine od 9.00 do 16.00 časova Na svim punktovima Odeljenje za urbanizam NEDELjA, 08.02.2026. godine od 9.00 do 16.00 časova Na svim punktovima
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

GU Vranje: Zbog produženog roka za legalizaciju Uslužni centar radi iza vikend

GU Vranje: Zbog produženog roka za legalizaciju Uslužni centar radi iza vikend

Jug press pre 45 minuta
Ozbiljne posledice vas čekaju ako ne prijavite nelegalan objekat: Ne čekajte kraj programa "Svoj na svome"

Ozbiljne posledice vas čekaju ako ne prijavite nelegalan objekat: Ne čekajte kraj programa "Svoj na svome"

Mondo pre 1 sat
"Veliko je interesovanje, očekujemo 2,5 miliona prijava": Rok za legalizaciju produžen zbog poteškoća u radu sitema

"Veliko je interesovanje, očekujemo 2,5 miliona prijava": Rok za legalizaciju produžen zbog poteškoća u radu sitema

Euronews pre 1 sat
Sofronijević: U celoj Srbiji veliki broj objekata još uvek upisan na pradedu

Sofronijević: U celoj Srbiji veliki broj objekata još uvek upisan na pradedu

RTV pre 1 sat
Ovo je spas, deci ćemo ostaviti sve legalizovano i kako treba: Ogromne gužve u Lučanima na šalterima, u jednom danu čak…

Ovo je spas, deci ćemo ostaviti sve legalizovano i kako treba: Ogromne gužve u Lučanima na šalterima, u jednom danu čak 220.000 prijava (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
Ovo je spas, deci ćemo ostaviti sve legalizovano: Ogromne gužve u Lučanima na šalterima, u jednom danu čak 220.000 prijava…

Ovo je spas, deci ćemo ostaviti sve legalizovano: Ogromne gužve u Lučanima na šalterima, u jednom danu čak 220.000 prijava (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
"Znamo bar da ćemo deci da ostavimo sve legalno": Ogromne gužve u Lučanima na šalterima za legalizaciju, u jednom danu čak…

"Znamo bar da ćemo deci da ostavimo sve legalno": Ogromne gužve u Lučanima na šalterima za legalizaciju, u jednom danu čak 220.000 prijava (foto)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Leskovac

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović Handanović razgovarala o NIS-u sa predstavnicima ADNOK-a

Đedović Handanović razgovarala o NIS-u sa predstavnicima ADNOK-a

Radio 021 pre 15 minuta
Zbog produžetka roka za podnošenje prijava za nekretnine, sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Zbog produžetka roka za podnošenje prijava za nekretnine, sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Jug press pre 20 minuta
Ziđin brzim tempom širi mrežu svojih rudnika zlata u svetu

Ziđin brzim tempom širi mrežu svojih rudnika zlata u svetu

RTS pre 25 minuta
Naredba Pekinga? Soja se kupuje samo od Amerike

Naredba Pekinga? Soja se kupuje samo od Amerike

B92 pre 15 minuta
Đedović razgovarala sa predstavnicima ADNOK-a: Arapi će imati značajno učešće u zajedničkom preduzeću

Đedović razgovarala sa predstavnicima ADNOK-a: Arapi će imati značajno učešće u zajedničkom preduzeću

Forbes pre 1 sat