Zbog produžetka roka za podnošenje prijava za nekretnine, sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

LESKOVAC Usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je dovela do preopterećenja sistema „Svoj na svome“, rok za podnošenje prijava produžava se za tri dana.

Obaveštavamo sve građane koji nisu podneli prijave da to mogu učiniti na sledećim punktovima: PETAK, 06.02.2026. godine od 8.00 do 15.00 časova Sala Uslužnog centra Dom kulture Roma u Leskovcu MZ Grdelica MZ Vučje MZ Pečenjevce MZ Hisar MZ Manojlovce Odeljenje za urbanizam – od 7.00 do 18.00 časova SUBOTA, 07.02.2026. godine od 9.00 do 16.00 časova Na svim punktovima Odeljenje za urbanizam NEDELjA, 08.02.2026. godine od 9.00 do 16.00 časova Na svim punktovima