Danas toplije i umereno oblačno sa sunčanim intervalima

U četvrtak toplije i umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

U Timočkoj Krajini oblačno sa kišom i ledenom kišom u prvom delu dana. Popodne na zapadu Srbije naoblačenje sa kišom koja se širi na centralne i severne predele. U pomoravlju i podunavlju će duvati jaka košava, krajem dana u slabljenju. U ostalim krajevima vetar umeren južni ili istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C u Zaječaru i Boru do 5°C u Vršcu, a maksimalna od 3°C u Zaječaru do 14°C u Valjevu i Vranju. Uveče suvo, a samo na
