Petković novom šefu UNMIK-a: „Priština ugrožava ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji“

Serbian News Media pre 1 sat
Petković novom šefu UNMIK-a: „Priština ugrožava ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji“

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upozorio je danas novopostavljenog šefa Misije UNMIK Petera Duea na „jednostrane i protivpravne poteze Prištine i brojne primere kršenja osnovnih ljudskih i političkih prava Srba na Kosovu i Metohiji“.

Petković je tokom razgovora u Beogradu ocenio da primenom takozvanih zakona o strancima i vozilima, Priština nastoji „dodatno da ugrozi brojna ljudska prava Srba koja su garantovana i međunarodnim konvencijama, između ostalih i pravo na slobodu kretanja, pravo na rad, porodični život, kao i prava na obrazovanje i lečenje“. „Zbog toga je od vitalnog značaja da misija UNMIK ovo pitanje shvati kao prioritetno, jer je od presudne važnosti da se stane na put ovakvim
