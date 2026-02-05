Brnabić sa novim šefom UNMIK-a o situaciji na KiM i poštovanju Rezolucije 1244 SB UN

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je u Beogradu sa novim šefom UNMIK-a Peterom Dueom, a teme ragovora bili su bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, uloga UNMIK-a i poštovanje Rezolucije SB UN 1244.

„Nastavljamo otvorenu komunikaciju i konstruktivnu saradnju, u cilju zaštite prava srpskog naroda i očuvanja bezbednosti na terenu“, istakla je Brnabić, saopšteno je iz Skupštine Srbije. Šef UNMIK-a se danas sastao i sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem.