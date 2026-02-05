Nenad Stojaković ostao da bi mogao da ode

Nema mira u Humskoj, još jedan stresan dan (ko zna koji po redu), a epilog je da Nenad Stojaković ostaje trener Partizana.

U Partizanu nemaju pravo rešenje za Stojakovićevog naslednika i to je glavni razlog zašto će voditi ekipu i na utakmici sa Radnikom u Surdulici u subotu (14.00). Saznali smo iz saopštenja vicešampiona Srbije da je generalni direktor Danko Lazović predložio smenu aktuelnog šefa stručnog štaba, ali Upravni odbor je odlučio da Stojakoviću pruži novu šansu i da će se o ovoj temi dalje diskutovati posle meča sa Radnikom. Jasno je da je samo pitanje trenutka kada će