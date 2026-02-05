Saopštenje Partizana, odbijen predlog Lazovića i ponude CSKA, Stojaković ostaje!

Nenad Stojaković ostaje trener Partizana, odlučeno je na današnjoj sednici Upravnog odbora kluba, saopšteno je iz kluba.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, Upravni odbor FK Partizan razmatrao je finansijsko stanje kluba i aktuelna sportska pitanja, uz naglasak na aktivnosti koje predstoje u cilju uspešnog okončanja postupka licenciranja za evropska takmičenja. Tokom rasprave o sportskom sektoru analizirani su svi segmenti rada, uključujući zimski prelazni rok, funkcionisanje omladinske škole i rezultate prvog tima. Generalni direktor Danko Lazović predložio je smenu šefa stručnog