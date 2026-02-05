Zašto je važan čovek sa flekom na licu

Velike priče pre 35 minuta  |  Piše Ana Mitić
Zašto je važan čovek sa flekom na licu

Španski naučnik dr Marijano Barbasid napravio je veliki pomak u lečenju raka pankreasa i razvio je terapiju koja uspeva da potpuno i trajno ukloni tumore kod miševa, bez značajnih neželjenih efekata

Ako ste prethodnih dana videli fotografiju čoveka sa upečatljivom flekom na licu preko jednog oka i sada ga se već prisećate, verovatno ste ga zapamtili baš zbog toga. Ta njegova fleka bila je povod, a gde drugde nego u komentarima na društvenim mrežama, da se neki bave njome, i naravno opet gde drugde nego u komentarima da ga vređaju i pišu baš loše stvari na račun njegovog fizičkog izgleda. I opet svedočimo kako se ljudi bave trivijalnostima dok se dešava veliko
