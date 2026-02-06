Na današnji dan, 6. februar

B92 pre 1 sat
Na današnji dan, 6. februar

Danas je petak, 6. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1564 - Rođen je engleski pisac Kristofer Marlou. Njegova dela pisana u jambskom desetercu bitno su uticala na Vilijama Šekspira. 1665 - Rođena je engleska kraljica Ana. Vladala je od 1702. do 1714. i bila je poslednji monarh iz dinastije Stjuart. Tokom njene vladavine ujedinjene su Engleska i Škotska 1707. Ali taj period bio je ispunjen i oštrim rivalitetem vigovaca i torijevaca, kao i pojačanim neizvesnošću u pogledu naslednika prestola. 1685 - Umro je engleski
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: U zamku Rambuje kod Pariza počeli pregovori

Vremeplov: U zamku Rambuje kod Pariza počeli pregovori

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

EngleskaŠkotska

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: U zamku Rambuje kod Pariza počeli pregovori

Vremeplov: U zamku Rambuje kod Pariza počeli pregovori

RTV pre 1 sat
TikTok ili TOK

TikTok ili TOK

Radar pre 1 sat
Mnogo kandidata za krivične prijave

Mnogo kandidata za krivične prijave

Radar pre 1 sat
Put ka slobodi Katarine Petrović

Put ka slobodi Katarine Petrović

Radar pre 1 sat
Na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu: Studentski skup „Sretnimo se ponovo” u Šumadiji

Na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu: Studentski skup „Sretnimo se ponovo” u Šumadiji

Danas pre 1 sat