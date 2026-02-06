BBC vesti na srpskom

Tramp obrisao snimak na kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni

Dok brojne kritike na Trampov račun iznose članovi Demokratske stranke, čak i neki članovi Republikanske partije objavu nazivaju rasističkom.

BBC News pre 1 sat  |  Bernd Debusman Mlađi - BBC
Donald Tramp
Getty Images
Tramp i drugi zvaničnici iz njegove administracije redovno objavljuju mimove i sadržaje koji su nastali uz pomoć veštačke inteligencije

Američki predsednik Donald Tramp objavio je, pa uklonio snimak sa njegovim nalozima na društvenim mrežama, u kojem su bivši predsednik Barak Obama i njegova supruga Mišel bili prikazani kao primati.

U pozadini je išla pesma The Lion Sleeps Tonight, a na kraju videa koji traje 62 sekunde iznesena je tvrdnja o navodnoj krađi predsedničkih izbora 2020.

Republikanski senator Tim Skot, koji ima afroameričko poreklo, pozvao je Trampa da ukloni sadržaj, koji je opisao kao „stvar iz Bele kuće koja je dosad najviše rasistička".

Iz Bele kuće su se u početku branili tvrdnjom da je to „mim video sa interneta" i poručili su kritičarima da „prestanu da podstiču lažno nezadovoljstvo".

Video u kojima se crnci prikazuju kao karikature ljudi sličnim majmunima navodno je preuzet od konzervativnog naloga Kserijas na platformi Iks, a originalno je objavljen u oktobru.

U njemu su i drugi ugledni članovi Demokratske stranke prikazani kao životinje: Aleksandra Okasio-Kortez, članica Kongresa iz Njujorka, gradonačelnik tog grada Zohran Mamdani i bivša državna sekretarka Hilari Klinton.

Trampov prethodnik Džozef Bajden prikazan je kao primat koji jede bananu.

Barak i Mišel Obama nisu komentarisali objavu.

Nije ni Donald Tramp koji ju je podelio na platformi Istina, ali je ona izazvala brojne kritike.

„Odvratno ponašanje predsednika. Svaki republikanac ovo mora da osudi. Odmah", smatra guverner Kalifornije Gevin Njusom.

Guverner Ilinoisa Džej Bi Pricker nazvao je Trampa „rasistom".

„Neka Trampa i njegove rasističke pristalice muči to što će budući Amerikanci pamtiti porodicu Obama kao obožavane ljude, dok će se njega sećati kao mrlje naše zemlje", kaže Ben Rouds, bivši savetnik Obame.

Snimak koji je Tramp objavio je „odvratan i vrlo vredan prezira", smatra Derik Džonson, predsednik Nacionalne asocijacije za razvoj ljudi različite boje kože.

Optužio je američkog predsednika da pokušava da skrene pažnju sa slučaja Epstin i „naglog ekonomskog pada".

„Znate li koga nema u dokumentima o Epstinu? Baraka Obame. Znate li ko je stvarno unapredio ekonomiju kao predsednik? Barak Obama", dodao je.

Video je zapravo „mim sa interneta u kojem je predsednik Donald Tramp predstavljen kao kralj džungle, a demokrate kao likovi iz Kralja lavova", odgovara Kerolajn Levit, portparolka Bele kuće, u pisanoj izjavi za BBC.

„Molim vas da obustavite lažno nezadovoljstvo i izveštavate o nečemu što je stvarno bitno za američku javnost", dodala je.

Kasnije su iz Bele kuće rekli da je jedan član osoblja „greškom" napravio objavu, koja je kasnije uklonjena.

Kritike stižu i iz Trampove partije.

Senator Skot iz Južne Karoline je njegov saveznik, ali je saopštio da se „moli da je objava lažna, jer je to stvar koja je najviše rasistička dosad objavljena iz Bele kuće".

„Predsednik treba da je ukloni", dodao je.

Za Majka Loulera, kongresmena iz Njujorka, objava je „pogrešna i neverovatno uvrednjiva, bez obzira da li je nastala namerno ili greškom", a pozvao je i predsednika da se izvini.

Tramp već godinama kritikuje i napada Baraka Obamu.

Pre prvog mandata, Tramp je stalno iznosio lažne tvrdnje da Obama nije rođen na Havajima, već u Keniji, te da zbog toga nije imao pravo da bude biran za predsednika.

Kasnije je priznao da je Obama ipak rođen na teritoriji Sjedinjenih Država.

BBC News
BBC News

Povezane vesti »

