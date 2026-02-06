Bela kuća uklonila video sa rasističkim prikazom Obame koji je podelio Tramp

VAŠINGTON - Bela kuća uklonila je danas video snimak sa teorijama zavere o izborima, koji je predsednik SAD Donald Tramp podelio na društvenim mrežama, a koji je sadržao rasističke scene u kojima su bivši američki predsednik Barak Obama i bivša prva dama Mišel Obama prikazani kao majmuni.

Zvaničnik Bele kuće naveo je da je objavu "greškom postavio član osoblja Bele kuće", dodajući da je snimak uklonjen, prenosi CBS Njuz. Odluka je usledila nakon oštrih reakcija i demokrata i republikanaca, koji su video ocenili kao "rasistički", "uvredljiv" i "neprihvatljiv". Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je ranije danas da je reč o "internet mim videu" u kojem je Tramp prikazan kao "kralj džungle", a demokrate kao likovi iz filma "Kralj lavova". Ona