Bela kuća uklonila video sa rasističkim prikazom Obame koji je podelio Tramp

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Bela kuća uklonila video sa rasističkim prikazom Obame koji je podelio Tramp

VAŠINGTON - Bela kuća uklonila je danas video snimak sa teorijama zavere o izborima, koji je predsednik SAD Donald Tramp podelio na društvenim mrežama, a koji je sadržao rasističke scene u kojima su bivši američki predsednik Barak Obama i bivša prva dama Mišel Obama prikazani kao majmuni.

Zvaničnik Bele kuće naveo je da je objavu "greškom postavio član osoblja Bele kuće", dodajući da je snimak uklonjen, prenosi CBS Njuz. Odluka je usledila nakon oštrih reakcija i demokrata i republikanaca, koji su video ocenili kao "rasistički", "uvredljiv" i "neprihvatljiv". Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je ranije danas da je reč o "internet mim videu" u kojem je Tramp prikazan kao "kralj džungle", a demokrate kao likovi iz filma "Kralj lavova". Ona
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tramp objavio pa povukao video snimak sa rasističkim prikazom Baraka i Mišel Obame

Tramp objavio pa povukao video snimak sa rasističkim prikazom Baraka i Mišel Obame

Serbian News Media pre 2 sata
Tramp objavio pa povukao video snimak sa rasističkim prikazom Baraka i Mišel Obame

Tramp objavio pa povukao video snimak sa rasističkim prikazom Baraka i Mišel Obame

Nedeljnik pre 2 sata
Tramp objavio pa obrisao snimak u kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni

Tramp objavio pa obrisao snimak u kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni

Danas pre 2 sata
Bela kuća uklonila video sa rasističkim prikazom Obame koji je podelio Tramp

Bela kuća uklonila video sa rasističkim prikazom Obame koji je podelio Tramp

Insajder pre 3 sata
Tramp obrisao snimak na kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni

Tramp obrisao snimak na kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni

BBC News pre 3 sata
Tramp obrisao video snimak sa rasističkim prikazom Baraka i Mišel Obame

Tramp obrisao video snimak sa rasističkim prikazom Baraka i Mišel Obame

N1 Info pre 3 sata
"On je kralj džungle" Oglasila se Bela kuća zbog snimka u kom su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni: Tramp ga obrisao…

"On je kralj džungle" Oglasila se Bela kuća zbog snimka u kom su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni: Tramp ga obrisao pod pritiskom

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerInternetBarak ObamaVašingtonPredsednički izboriLionBela kućaLondonKalifornijaObamaIzboriDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rusija od prodaje nafte i gasa u januaru zaradila upola manje nego lane

Rusija od prodaje nafte i gasa u januaru zaradila upola manje nego lane

Danas pre 18 minuta
Pukla ljubav: Orbanov saveznik povukao potez koji je razbesneo Mađare: "On je izdajnik"

Pukla ljubav: Orbanov saveznik povukao potez koji je razbesneo Mađare: "On je izdajnik"

Blic pre 58 minuta
(Foto) Vašington upravo poslao jasnu poruku! Moćna flota SAD već se približava: nakon napetih pregovora tenzije ne prestaju da…

(Foto) Vašington upravo poslao jasnu poruku! Moćna flota SAD već se približava: nakon napetih pregovora tenzije ne prestaju da ključaju

Blic pre 58 minuta
„Nema lake pobede u Iranu“: Tramp pred teškom dilemom

„Nema lake pobede u Iranu“: Tramp pred teškom dilemom

Danas pre 1 sat
Zelenski: Dejstvo ukrajinskog vazduhoplovstva u delovima zemlje nezadovoljavajuće

Zelenski: Dejstvo ukrajinskog vazduhoplovstva u delovima zemlje nezadovoljavajuće

Danas pre 1 sat