(Foto) Objavljene prve fotografije oštećene dijamantske krune. Ispala lopovima nakon pljačke Luvra: Zgnječena je i vidno deformisana

Blic pre 1 sat
(Foto) Objavljene prve fotografije oštećene dijamantske krune. Ispala lopovima nakon pljačke Luvra: Zgnječena je i vidno…

Pretrpela je "gnječenje" kada je bačena, i bila je "veoma primetno deformisana" Na fotografijama koje je Luvr objavio vidi se zgnječena kruna sa četiri grane Više od tri meseca nakon pljačke nakita u Luvru, kruna carice Eugenije, koju su pljačkaši bacili tokom bekstva, moći će da bude "potpuno restaurirana", saopštio je danas muzej.

U saopštenju muzej Luvr navodi da je kruna koja je pronađena u podnožju galerije Apolo, nakon pljačke muzeja 19. oktobra prošle godine, zadržala skoro potpuno svoju formu, "što omogućava njenu potpunu restauraciju", prenosi televizija Frans 24. Kruna koju je Napoleon III naručio za svoju suprugu Eugeniju 1855. godine, pretrpela je "gnječenje" kada je bačena, i bila je "veoma primetno deformisana". U saopštenju muzej Luvr navodi da je kruna prvo bila oštećena
