Određen pritvor reketašima iz vračarskog klana Sejali strah po Beogradu, palili lokale i bacali bombe: Policija ih pohapsila u poznatom restoranu

Blic pre 20 minuta
Određen pritvor reketašima iz vračarskog klana Sejali strah po Beogradu, palili lokale i bacali bombe: Policija ih pohapsila u…
Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su pritiskali oštećene kako bi ostvarili protivpravnu imovinsku korist Napad na policijske službenike dogodio se tokom hapšenja, što je dodatno pojačalo ozbiljnost optužbi Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Aleksandru A. i još trojici osumnjičenih da su zajedno sa NN licima u prethodnom periodu, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku, pretnjama pokušali da prinude više oštećenih da im predaju velike
Otvori na blic.rs

Tužilaštvo »

Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Blic pre 30 minuta
Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Blic pre 30 minuta
(Video) UKP usred noći upao u kuću i stavili mu lisice Uhapšen mladić (24) osumnjičen da je zapalio auto u Zemunu: imao i…

(Video) UKP usred noći upao u kuću i stavili mu lisice Uhapšen mladić (24) osumnjičen da je zapalio auto u Zemunu: imao i saučesnika

Blic pre 2 sata
Stefan Janjić (SRCE): Vučić može da pomiluje samog sebe

Stefan Janjić (SRCE): Vučić može da pomiluje samog sebe

Danas pre 1 sat
Uhapšen i drugi učesnik bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića: Ovo su detalji

Uhapšen i drugi učesnik bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića: Ovo su detalji

Blic pre 1 sat
Aleksandar Olenik: TOK ima još samo tri dana da pošalje naloge za hapšenje svih za koje imaju dokaze

Aleksandar Olenik: TOK ima još samo tri dana da pošalje naloge za hapšenje svih za koje imaju dokaze

Danas pre 4 sati
Predsednik Visokog saveta tužilaštva: Ministar pravde ne može tužiocima da izdaje naredbe i naloge

Predsednik Visokog saveta tužilaštva: Ministar pravde ne može tužiocima da izdaje naredbe i naloge

Danas pre 5 sati
Tužilaštvo »

Ključne reči

Tužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

Određen pritvor reketašima iz vračarskog klana Sejali strah po Beogradu, palili lokale i bacali bombe: Policija ih pohapsila u…

Određen pritvor reketašima iz vračarskog klana Sejali strah po Beogradu, palili lokale i bacali bombe: Policija ih pohapsila u poznatom restoranu

Blic pre 20 minuta
Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Još jedna velika zaplena droge: zbog skoro 100 kilograma narkotika u Surčinu uhapšeno više osoba

Blic pre 30 minuta
Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Zaplenjeno 80 kila marihuane, kokain, automobili... Detalji nove velike policijske akcije u Surčinu: Uhapšeno više osoba

Blic pre 30 minuta
Posetila Medenicu dan pred njegovo bekstvo. Direktor Uprave policije tvrdi: "Znamo ko mu je pomogao"

Posetila Medenicu dan pred njegovo bekstvo. Direktor Uprave policije tvrdi: "Znamo ko mu je pomogao"

Blic pre 2 sata
MUP: Uhapšen zbog paljenja vozila

MUP: Uhapšen zbog paljenja vozila

Danas pre 2 sata