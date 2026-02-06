Podignuta uzbuna! Estonija zatvara saobraćaj na granici sa Rusijom: "Moramo da se zaštitimo"

Premijerka Kristen Mihal je navela uznemirujuće aktivnosti Rusije kao razlog za ovu odluku Mere su preduzete radi efikasnijeg raspoređivanja resursa i zaštite granice Vlada Estonije saopštila je danas da će zbog graničnih incidenata na ruskoj strani, od 24. februara biti zatvoren noćni saobraćaj na graničnim prelazima Luhama i Koidula, na tri meseca. U saopštenju koje prenosi televizija ERR se navodi da će tokom dana ti granični prelazi biti otvoreni 12 sati.