RHMZ niže upozorenja: Vremenski preokret je stigao, skoro cela Srbija na udaru: Ovde već pada sneg!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se novim upozorenjem za veče pred nama. - Tokom večeri oblačno, mestimično sa kišom, na Kopaoniku sa slabim snegom.

Suvo vreme zadržaće se samo na severu zemlje - navodi se u upozorenju RHMZ. Kako dalje RHMZ navodi, vetar je slab i umeren, na jugu Banata i jak, jugoistočni. Tokom večeri i noći vetar u daljem slabljenju. RHMZ je objavio i vremensku prognozu za naredne dane: Vraća se sneg: Ristić najavio meteorološki obrt, zima ponovo udara tačno od ovog datuma! Meteorološki modeli su upravo "poludeli", prognoza nikad neizvesnija