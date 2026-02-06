RHMZ niže upozorenja: Vremenski preokret je stigao, skoro cela Srbija na udaru: Ovde već pada sneg!

Blic pre 3 sata
RHMZ niže upozorenja: Vremenski preokret je stigao, skoro cela Srbija na udaru: Ovde već pada sneg!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se novim upozorenjem za veče pred nama. - Tokom večeri oblačno, mestimično sa kišom, na Kopaoniku sa slabim snegom.

Suvo vreme zadržaće se samo na severu zemlje - navodi se u upozorenju RHMZ. Kako dalje RHMZ navodi, vetar je slab i umeren, na jugu Banata i jak, jugoistočni. Tokom večeri i noći vetar u daljem slabljenju. RHMZ je objavio i vremensku prognozu za naredne dane: Vraća se sneg: Ristić najavio meteorološki obrt, zima ponovo udara tačno od ovog datuma! Meteorološki modeli su upravo "poludeli", prognoza nikad neizvesnija
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

RHMZ niže upozorenja: Na udaru skoro cela Srbija

RHMZ niže upozorenja: Na udaru skoro cela Srbija

Pravda pre 1 sat
Stiže nam vremenski rolerkoster sa naglim promenama temperature: Čubrilo najavljuje padavine i košavu

Stiže nam vremenski rolerkoster sa naglim promenama temperature: Čubrilo najavljuje padavine i košavu

Mondo pre 1 sat
Noćas sneg! Evo kakvo nas vreme očekuje tokom večeri. Prognoza RHMZ za vikend i naredne dane: Ponovo košava!

Noćas sneg! Evo kakvo nas vreme očekuje tokom večeri. Prognoza RHMZ za vikend i naredne dane: Ponovo košava!

Dnevnik pre 2 sata
Vremenska prognoza 7. februar 2026.

Vremenska prognoza 7. februar 2026.

RTS pre 2 sata
Oglasio se RHMZ, evo gde će večeras padati sneg: Poznato kakvo nas vreme čeka za vikend

Oglasio se RHMZ, evo gde će večeras padati sneg: Poznato kakvo nas vreme čeka za vikend

Telegraf pre 3 sata
Stiže nam zahlađenje sa kišom: Objavljena najnovija prognoza, evo gde će biti snega

Stiže nam zahlađenje sa kišom: Objavljena najnovija prognoza, evo gde će biti snega

Mondo pre 4 sati
Stiglo pogoršanje vremena! Evo gde pljušti! U jednom delu zemlje i dalje vedro, temperature do 15° C

Stiglo pogoršanje vremena! Evo gde pljušti! U jednom delu zemlje i dalje vedro, temperature do 15° C

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatKopaonikSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Crveni krst Srbije obeležio 150 godina od osnivanja

Crveni krst Srbije obeležio 150 godina od osnivanja

Danas pre 21 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 11. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 11. kolu?

Danas pre 1 sat
Lančani sudar u Zemunu, više osoba povređeno

Lančani sudar u Zemunu, više osoba povređeno

Danas pre 46 minuta
Bivša direktorka Kovid bolnice o optužnici: Neću se predati u dokazivanju svoje savesnosti

Bivša direktorka Kovid bolnice o optužnici: Neću se predati u dokazivanju svoje savesnosti

Danas pre 1 sat
Odronka i Sveti Sava

Odronka i Sveti Sava

Danas pre 2 sata