Vremenska prognoza 7. februar 2026.

Oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa slabim snegom. Na jugu zemlje duži sunčani intervali. Temperatura bez bitnije promene. Najviša dnevna do 14 stepeni. U glavnom gradu oblačno sa slabom kišom. Temperatura do 10 stepeni. U nedelju uglavnom suvo.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 07.02.2026. Subota: Pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će od sredine dana na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 stepeni. Upozorenje: MAGLA -
