"Vučića očekujem da vidim kao premijera" Vučević: Ima legitimitet jer je pre svega dva puta biran

Vučević smatra da Vučić ima legitimitet i podršku građana Podsetio je da se približavaju lokalni izbori, i naveo da će ljudi glasati za ono što je program za budućnost Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike, izjavio je danas, govoreći o narednim parlamentarnim izborima u Srbiji, da očekuje da vidi predsednika Aleksandra Vučića na mestu budućeg predsednika vlade. - Ne mogu da kažem da sam bio saglasan sa svim