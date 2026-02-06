Pronađen azbest na aerodromu kod Stokholma

Danas pre 5 sati  |  RTS
Pronađen azbest na aerodromu kod Stokholma

Pista aerodroma Skavsta kod Stokholma je pusta, pošto su u kontrolnom tornju pronađeni tragovi azbesta.

Letovi su preusmereni, a očekuje se da će saobraćaj biti uspostavljen do sutra. U zgradi kontrolnog tornja aerodroma Skavsta u Švedskoj pronađeni su tragovi azbesta, javlja švedski javni servis SVT, prenosi RTS. Prošle nedelje, trebalo je da se izvode radovi na plafonu kontrolnog tornja, kada se posumnjalo da je pronađen azbest, što je potvrđeno nakon testiranja. Zajedno sa službom upravljanje vazdušnog saobraćaja doneta je odluka da se kontrolni toranj privremeno
