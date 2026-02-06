Vučić o slučaju Generalštab: Selaković nije ni za šta kriv, bila je najplemenitija namera

Vučić o slučaju Generalštab: Selaković nije ni za šta kriv, bila je najplemenitija namera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ministar kulture Nikola Selaković, koji je optužen u slučaju „Generalštab“, nije ni za šta kriv.

Vučić je kazao da je sve oko obustavljenog projekta „Generalštab“, koji je podrazumevao izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u tom delu centra Beograda, bila „najplemenitija i najbolja namera“. „Kad pitate sve njih za šta je to optužen, pojma nemaju kao što ni ja pojma nemam, niko nema pojma. Pravili su taj slučaj želeći da optuže mene. Ja ih i dalje molim da to urade, istog sekunda ću pomilovati sve do sada optužene, neću su pozivati na imunitet i biću spreman
Ključne reči

Aleksandar VučićMinistar kulturePredsednik SrbijeNikola Selaković

