Zaposleni u TOK-u i danas protestovali, počinje primena „Mrdićevih zakona“

Zaposleni u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal i danas su, četvrti dan zaredom, izašli na 10 minuta ispred zgrade Specijalnog suda na protest protiv takozvanih Mrdićevih zakona.

Primena „Mrdićevih zakona“ bi trebalo da počne od ponedeljka i tada teče rok od 30 dana, kada bi svi upućeni tužioci morali da se vrate u matična tužilaštva, a ta se promena najviše odnosi na TOK, u kome je više od 50 odsto tužilaca je upućeno. Komesar za pravosuđe Evropske unije Majk Mekgrat pozvao je na sastanku u Briselu sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem, na obustavu usvojenih izmena pravosudnih zakona i njihovu hitnu reviziju. „Komesar je jasno istakao