Pregovori SAD i Irana pod senkom nosača aviona: Poslednja šansa za mir pre novog rata?

Sa velikom američkom armadom okupljenom oko nosača aviona "Abraham Linkoln" koja je zauzela borbene položaje u Persijskom zalivu, jutros su Omanu počeli razgovori između visokih zvaničnika SAD i Irana.

Reč je o teškom pokušaju diplomatskog rešavanja krize koja preti da preraste u novi vojni sukob neizvesnog obima i posledica. Američku delegaciju u današnjim razgovorima činiće specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet predsednika Trampa, dok će iransku predvoditi ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Vitkof i Aragči su učestvovali u pet krugova pregovora o iranskom nuklearnom programu u prvoj polovini 2025. godine u Omanu, ali je