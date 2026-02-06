VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, Vujić: To govori da treba da nastave sa radom

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, Vujić: To govori da treba da nastave sa radom
Visoki savet tužilaštva (VST) na današnjoj sednici je odbio da usvoji ostavke predsednika i nekoliko članova Izborne komisije VST za sprovođenje tužilačih izbora, što znači da oni moraju da nastave sa radom i da sprovedu odluku Ustavnog suda (US) kojom je naloženo ponavljanje izbora na nekoliko biračkih mesta. "Činjenica da im ostavke nisu usvojene govori o tome da oni treba da nastave sa radom“, rekao je nakon glasanja ministar pravde Nenad Vujić. Predsednik VST
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Umorni su od laganja": Treslo se u Briselu zbog Mrdićevih zakona, vlast sad brzinski radi na kontroli štete

"Umorni su od laganja": Treslo se u Briselu zbog Mrdićevih zakona, vlast sad brzinski radi na kontroli štete

N1 Info pre 1 sat
Ministar pravde dobio packe u Briselu, tužioci bi mogli da ostanu u jtok: Tužiteljka Paunović o Vujićevom predlogu nakon…

Ministar pravde dobio packe u Briselu, tužioci bi mogli da ostanu u jtok: Tužiteljka Paunović o Vujićevom predlogu nakon sastanka sa evropsk

Pravda pre 2 sata
VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

RTS pre 3 sata
VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije: moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije: moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

Blic pre 5 sati
Visoki savet tužilaštva odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

Visoki savet tužilaštva odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

RTV pre 5 sati
VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije, moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

NIN pre 5 sati
Vujić u Briselu razgovarao o novim dopunama pravosudnih zakona

Vujić u Briselu razgovarao o novim dopunama pravosudnih zakona

Serbian News Media pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ustavni sudTužilaštvoIzborivst

Politika, najnovije vesti »

Posle jednog usledio novi haos: Nezapamćena krađa glasova na KiM, na desetine privedenih i uhapšenih u nekoliko mesta na KiM…

Posle jednog usledio novi haos: Nezapamćena krađa glasova na KiM, na desetine privedenih i uhapšenih u nekoliko mesta na KiM, sporno oko 15.000 glasova

Blic pre 1 sat
Šta opozicija kaže na Lomparov predlog o zajedničkoj listi studenata i stranaka, uz jedan uslov?

Šta opozicija kaže na Lomparov predlog o zajedničkoj listi studenata i stranaka, uz jedan uslov?

Danas pre 2 sata
Albanci pucali na srpsku policiju Drama kod Kuršumlije: Ispalili više od 100 metaka iz automatskog oružja!

Albanci pucali na srpsku policiju Drama kod Kuršumlije: Ispalili više od 100 metaka iz automatskog oružja!

Blic pre 2 sata
Načelnik Gerenalštaba se hvali saradnjom sa oružanim snagama SAD

Načelnik Gerenalštaba se hvali saradnjom sa oružanim snagama SAD

Danas pre 2 sata
Gradonačelnik Šapić opet pristao na sporednu ulogu

Gradonačelnik Šapić opet pristao na sporednu ulogu

Danas pre 3 sata