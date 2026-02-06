“SRETNIMO SE PONOVO”: Studentski skup na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu

InfoKG pre 2 sata  |  InfoKG
“SRETNIMO SE PONOVO”: Studentski skup na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu

Pod parolom “Sretnimo se ponovo”, studenti u blokadi najavili su veliki skup i ove godine na Sretenje, 15. februara, u Kragujevcu i Orašcu.

Okupljanje će biti u Kragujevcu, gde će šesnaestominutom tišinom biti odata pošta žrtvama novosadske tragedije, a potom će se peške krenuti do Orašca gde će biti nastavljen protest. Studenti su nedavno na društvenim mrežama najavili novi veliki skup za Sretenje u Šumadiji, pod parolom “Sretnimo se ponovo”, ali su tada izostale lokacija i satnica. Sada su se studenti ponovo oglasili na društvenim mrežama i objavili lokacije skupa. “Okupljamo se tamo gde je zakon
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Studenti iz Kragujevca najavili protest na Sretenje: Kada i gde je okupljanje?

Studenti iz Kragujevca najavili protest na Sretenje: Kada i gde je okupljanje?

Danas pre 12 minuta
“Sretnimo se ponovo” – studenti iz Kragujevca pozvali na veliki skup na Sretenje

“Sretnimo se ponovo” – studenti iz Kragujevca pozvali na veliki skup na Sretenje

Glas Šumadije pre 1 sat
„Između ustanka i ustava — stojimo mi”: Sretenjski skupovi u Kragujevcu i Orašcu

„Između ustanka i ustava — stojimo mi”: Sretenjski skupovi u Kragujevcu i Orašcu

Mašina pre 2 sata
Detalji velikog studentskog protesta na Sretenje

Detalji velikog studentskog protesta na Sretenje

Pravda pre 2 sata
Studenti planiraju veliki skup u Orašcu na Sretenje

Studenti planiraju veliki skup u Orašcu na Sretenje

Nedeljnik pre 3 sata
Studenti zovu na protest 15. februara: Kragujevac, pa svi zajedno u Orašac

Studenti zovu na protest 15. februara: Kragujevac, pa svi zajedno u Orašac

Bujanovačke pre 3 sata
Sretanje na Sretenje: Gde će biti organizovano okupljanje u Kragujevcu

Sretanje na Sretenje: Gde će biti organizovano okupljanje u Kragujevcu

Vreme pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaKragujevacOrašacSretenje

Društvo, najnovije vesti »

Slavko Ćuruvija fondacija: 160 verbalnih napada na novinare u januaru

Slavko Ćuruvija fondacija: 160 verbalnih napada na novinare u januaru

Cenzolovka pre 12 minuta
Na Institutu BioSens otvoren amfiteatar posvećen Vasku Sazdovskom

Na Institutu BioSens otvoren amfiteatar posvećen Vasku Sazdovskom

N1 Info pre 27 minuta
UNS: Bujošević nije potpisao ugovor o radu na funkciju v.d. generalnog direktora RTS-a

UNS: Bujošević nije potpisao ugovor o radu na funkciju v.d. generalnog direktora RTS-a

Beta pre 37 minuta
Amfiteatar BioSens-a posvećen Vasku Sazdovskom - naučniku stradalom u padu nadstrešnice

Amfiteatar BioSens-a posvećen Vasku Sazdovskom - naučniku stradalom u padu nadstrešnice

Radio 021 pre 27 minuta
Vek i po Crvenog krsta

Vek i po Crvenog krsta

RTK pre 22 minuta