“SRETNIMO SE PONOVO”: Studentski skup na Sretenje u Kragujevcu i Orašcu

Pod parolom “Sretnimo se ponovo”, studenti u blokadi najavili su veliki skup i ove godine na Sretenje, 15. februara, u Kragujevcu i Orašcu.

Okupljanje će biti u Kragujevcu, gde će šesnaestominutom tišinom biti odata pošta žrtvama novosadske tragedije, a potom će se peške krenuti do Orašca gde će biti nastavljen protest. Studenti su nedavno na društvenim mrežama najavili novi veliki skup za Sretenje u Šumadiji, pod parolom “Sretnimo se ponovo”, ali su tada izostale lokacija i satnica. Sada su se studenti ponovo oglasili na društvenim mrežama i objavili lokacije skupa. “Okupljamo se tamo gde je zakon