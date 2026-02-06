Poznati pevač javno osudio Milicu Todorović zbog veze sa oženjenim čovekom oštrim rečima rekao sve što misli o njima

Žika Jakšić napravio je raskošnu proslavu povodom rođendana u jednom prestoničkom restoranu, a među zvanicama je, pored brojnih lica sa estrade i pevač Uroš Živković.

On je progovorio o oženjenom ocu deteta Milice Todorović, koja se nedavno porodila i na svet donela dečaka Bogdana. Uroš je istakao da ne podržava paralelne veze. - Čestitam Milici, nismo u kontaktu. Ona je sjajan lik, biće divna majka, puna pozitivne energije. Čestitam i ocu naravno. - Iskreno ne podržavam da je neko u vezi sa zauzetim muškarcem. Mislim da dvoje ljudi treba da se sretnu u pravo vreme, ako dođe neka ljubav, treba da se završi ono što je bilo pre,