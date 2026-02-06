Poznati pevač javno osudio Milicu Todorović zbog veze sa oženjenim čovekom oštrim rečima rekao sve što misli o njima

Kurir pre 8 minuta  |  Blic
Poznati pevač javno osudio Milicu Todorović zbog veze sa oženjenim čovekom oštrim rečima rekao sve što misli o njima

Žika Jakšić napravio je raskošnu proslavu povodom rođendana u jednom prestoničkom restoranu, a među zvanicama je, pored brojnih lica sa estrade i pevač Uroš Živković.

On je progovorio o oženjenom ocu deteta Milice Todorović, koja se nedavno porodila i na svet donela dečaka Bogdana. Uroš je istakao da ne podržava paralelne veze. - Čestitam Milici, nismo u kontaktu. Ona je sjajan lik, biće divna majka, puna pozitivne energije. Čestitam i ocu naravno. - Iskreno ne podržavam da je neko u vezi sa zauzetim muškarcem. Mislim da dvoje ljudi treba da se sretnu u pravo vreme, ako dođe neka ljubav, treba da se završi ono što je bilo pre,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Ne podržavam vezu sa zauzetim muškarcima", Uroš surovo o ocu deteta Milice Todorović: "Možda..."

"Ne podržavam vezu sa zauzetim muškarcima", Uroš surovo o ocu deteta Milice Todorović: "Možda..."

Telegraf pre 23 minuta
Milica Todorović pevaču slala poruke u jeku skandala: Pisala mu da ga voli, a on je sada sve otkrio javno

Milica Todorović pevaču slala poruke u jeku skandala: Pisala mu da ga voli, a on je sada sve otkrio javno

Kurir pre 1 sat
Ćira stigao na Žikino slavlje, pa pomenuo Milicu Todorović! Pozvao je u jeku skandala: "Baš me iznenadila"

Ćira stigao na Žikino slavlje, pa pomenuo Milicu Todorović! Pozvao je u jeku skandala: "Baš me iznenadila"

Telegraf pre 1 sat
"Otac deteta je bio veseo" progovorio pevač koji je pevao na slavlju kod Milice Todorović: Ispričao šta je pevačica radila…

"Otac deteta je bio veseo" progovorio pevač koji je pevao na slavlju kod Milice Todorović: Ispričao šta je pevačica radila tokom noći, a onda pomenuo i skandal

Kurir pre 2 sata
"Naručio je pesmu sine, čašćavao je muziku" Pevač sa slavlja Milice Todorović otkrio sve o oženjenom ocu njenog deteta: "Nismo…

"Naručio je pesmu sine, čašćavao je muziku" Pevač sa slavlja Milice Todorović otkrio sve o oženjenom ocu njenog deteta: "Nismo znali, njoj nije lako" (video)

Blic pre 3 sata
Urpavo na Blic TV: Ko je otac deteta Milice Todorović o kom priča cela Srbija

Urpavo na Blic TV: Ko je otac deteta Milice Todorović o kom priča cela Srbija

Blic pre 6 sati
"Možda je obe lagao, viđali smo je sa njim" Progovorile komšije Milice Todorović iz kraja u kom živi, evo šta kažu o pevačici…

"Možda je obe lagao, viđali smo je sa njim" Progovorile komšije Milice Todorović iz kraja u kom živi, evo šta kažu o pevačici i oženjenom ocu njenog deteta

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Milica TodorovicBebazika jaksicUros zivkovic

Zabava, najnovije vesti »

Ljudi uložili više od milion dolara na opkladu da li će se Isus vratiti do kraja 2026. godine: klade se na tačan datum i sat…

Ljudi uložili više od milion dolara na opkladu da li će se Isus vratiti do kraja 2026. godine: klade se na tačan datum i sat

Blic pre 38 minuta
Zašto se psi trzaju dok spavaju: Šta znači kada vaš ljubimac sanja

Zašto se psi trzaju dok spavaju: Šta znači kada vaš ljubimac sanja

Blic pre 18 minuta
Ceca završila na infuziji, isplivao snimak kako leži na krevetu. Sve se desilo pre nastupa na Jahorini, ovo su detalji.

Ceca završila na infuziji, isplivao snimak kako leži na krevetu. Sve se desilo pre nastupa na Jahorini, ovo su detalji.

Blic pre 38 minuta
"Ne podržavam veze sa zauzetim muškarcima" Kolega o oženjenom ocu deteta Milice Todorović: "Čestitam i njemu"

"Ne podržavam veze sa zauzetim muškarcima" Kolega o oženjenom ocu deteta Milice Todorović: "Čestitam i njemu"

Blic pre 58 minuta
"Napisala sam joj poruku, muškarac je kriv" Voditeljka o oženjenom ocu deteta Milice Todorović: "Hormoni uzburkani posle…

"Napisala sam joj poruku, muškarac je kriv" Voditeljka o oženjenom ocu deteta Milice Todorović: "Hormoni uzburkani posle porođaja, žao mi je što prolazi kroz ovo"

Blic pre 18 minuta