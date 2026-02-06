AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci se zadržavaju tri sata, a na Horgošu oko dva

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci se zadržavaju tri sata, a na Horgošu oko dva

Kamioni na prelazu Batrovci zadržavaju se tri sata, a na prelazu Horgoš oko dva sata, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Zbog jakih udara vetra vozačima se savetuje dodatni oprez i smanjenje brzine. Van košavskog područja uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali magla mestimično može usporavati saobraćaj. Svi prilazi Staroj planini, Goču, Tari i Zlatiboru su prohodni. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

AMSS: Teretnjaci se na izlazu zadržavaju samo na Horgošu i Batrovcima, najduže tri sata

AMSS: Teretnjaci se na izlazu zadržavaju samo na Horgošu i Batrovcima, najduže tri sata

Newsmax Balkans pre 1 sat
Zadržavanja na granicama: Teretnjaci na prelazu Horgoš čekaju dva sata, na Batrovcima tri

Zadržavanja na granicama: Teretnjaci na prelazu Horgoš čekaju dva sata, na Batrovcima tri

Euronews pre 1 sat
Teretnjaci se na izlazu zadržavaju samo na Horgošu i Batrovcima, najduže tri sata

Teretnjaci se na izlazu zadržavaju samo na Horgošu i Batrovcima, najduže tri sata

RTV pre 3 sata
Teretnjaci se na izlazu zadržavaju samo na Horgošu i Batrovcima, najduže tri sata

Teretnjaci se na izlazu zadržavaju samo na Horgošu i Batrovcima, najduže tri sata

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborHorgošBatrovciAMSS

Vojvodina, najnovije vesti »

Danas je praznik Svete Ksenije Petrogradske – zaštitnice siromašnih, bolesnih i onih koji traže utehu Sveta Ksenija…

Danas je praznik Svete Ksenije Petrogradske – zaštitnice siromašnih, bolesnih i onih koji traže utehu Sveta Ksenija Petrogradska

Volim Zrenjanin pre 11 minuta
Novosadsko preduzeće preuzelo bečejsku "Floru"

Novosadsko preduzeće preuzelo bečejsku "Floru"

Moj Novi Sad pre 1 minut
Za dan rođeno 20 beba, među njima blizanci

Za dan rođeno 20 beba, među njima blizanci

NoviSad.com pre 1 sat
Besplatni onlajn kursevi kineskog jezika

Besplatni onlajn kursevi kineskog jezika

Subotica.com pre 26 minuta
Pogledajte pijačni „Barometar“ na dan 6.2.2026. i uporedite cene na zrenjaninskim pijacama! Zrenjanin, pijačni barometar Cene…

Pogledajte pijačni „Barometar“ na dan 6.2.2026. i uporedite cene na zrenjaninskim pijacama! Zrenjanin, pijačni barometar Cene povrća Cene voća Semenska roba Mlečni i mesni proizvodi

Volim Zrenjanin pre 56 minuta