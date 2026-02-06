Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguće i padavine

Sa jugozapada i severozapada povremeno se premeštaju oblaci koji donose naoblačenja i padavine.

Jedan kišni sistem već u narednim satima stiže na jugozapad Srbije, dok se u drugim delovima zemlje padavine očekuju tek posle podne. Ujutro hladno, na severozapadu Vojvodine i u jugozapadnoj i istočnoj Srbiji mestimično magla i niska oblačnost. Tokom dana u većini krajeva promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugu i istoku lokalno slaba kiša. Na planinama slab sneg. Vetar slab do umeren, južnih i jugoistočnih pravaca, u Banatu i donjem Podunavlju