"Putevi Srbije": Obavezni TAG uređaji za kamione od 1. aprila

Newsmax Balkans pre 11 minuta  |  Newsmax Balkans
"Putevi Srbije": Obavezni TAG uređaji za kamione od 1. aprila

Preduzeće "Putevi Srbije" objavilo je da obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije, odnosno teretna vozila počinje od 1. aprila.

Kako je navedeno u saopštenju preduzeća, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezna je upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije – teretna vozila od 1. januara 2026.godine. U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, preduzeće "Putevi Srbije" je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april

Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april

N1 Info pre 41 minuta
Obavezna upotreba TAG uređaja za kamione odložena za 1. april

Obavezna upotreba TAG uređaja za kamione odložena za 1. april

Ekapija pre 16 minuta
Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

NIN pre 46 minuta
Nova obaveza za srpske kamiondžije: Bez ovoga neće moći da rade, imaju nepuna dva meseca da je ispune

Nova obaveza za srpske kamiondžije: Bez ovoga neće moći da rade, imaju nepuna dva meseca da je ispune

Kurir pre 31 minuta
Putevi Srbije: Odložena obavezna upotreba TAG uređaja za kamione za 1. april

Putevi Srbije: Odložena obavezna upotreba TAG uređaja za kamione za 1. april

Insajder pre 1 sat
Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april 2026.

Nova ekonomija pre 56 minuta
Od 1. aprila obavezni TAG uređaji za kamione

Od 1. aprila obavezni TAG uređaji za kamione

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

„Ušće nije na prodaju“: Zborovi pozivaju na akciju 8. februara

„Ušće nije na prodaju“: Zborovi pozivaju na akciju 8. februara

Mašina pre 36 minuta
Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april

Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april

N1 Info pre 41 minuta
Delhaize potvrdio da tuži Srbiju zbog ograničavanja marži

Delhaize potvrdio da tuži Srbiju zbog ograničavanja marži

Bloomberg Adria pre 1 minut
Brzina transporta organa od donora do pacijenta presudna za uspešnu transplantaciju

Brzina transporta organa od donora do pacijenta presudna za uspešnu transplantaciju

RTV pre 36 minuta
ANEM saopštio da su medijske konkurse raspisali i Novi Pazar i Petrovac na Mlavi: Koliko miliona dinara se deli?

ANEM saopštio da su medijske konkurse raspisali i Novi Pazar i Petrovac na Mlavi: Koliko miliona dinara se deli?

Danas pre 1 minut