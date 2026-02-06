"Putevi Srbije": Obavezni TAG uređaji za kamione od 1. aprila

Preduzeće "Putevi Srbije" objavilo je da obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije, odnosno teretna vozila počinje od 1. aprila.

Kako je navedeno u saopštenju preduzeća, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezna je upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije – teretna vozila od 1. januara 2026.godine. U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, preduzeće "Putevi Srbije" je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti