Prijava nelegalnih objekata produžena, u Startap centru za vikend će se raditi i do ponoći

Ozon press pre 2 sata
Rok za prijavu nelegalnih objekata u Srbiji, prema novom zakonu „Svoj na svome“, produžen je do 9. februara 2026. godine, što je poslednja prilika za evidentiranje i upis nepokretnosti.

I Grad Čačak će izaći u susret svojim sugrađanima, istakao je Dejan Rašić, načelnik Gradske uprave za urbanizam. – Svi punktovi će raditi u subotu i nedelju od 7 do 15 časova, dok će punkt za prijavljivanje građana u Startap centru, za vikend, raditi do ponoći – istakao je Rašić i naglasio da je do sada primljeno više od 10.000 prijava, bez podataka od poštanskih šaltera i onih koji upis obavljaju elektronski. Reč je o rekordnom broju građana Čačka koji su se
Morava info pre 2 sata
Biznis.rs pre 2 sata
Nova ekonomija pre 3 sata
Danas pre 3 sata
N1 Info pre 4 sati
Radio sto plus pre 3 sata
Večernje novosti pre 4 sati
